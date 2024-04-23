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В Германии предложили способ не допустить замораживания конфликта на Украине

В ФРГ подняли вопрос о готовности принять условия РФ на переговорах с Украиной

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Global Look Press

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о готовности Германии одобрить условия России по мирным переговорам с Украиной, с соответствующим предложением он обратился к германскому правительству. Об этом сообщает «Лента.ру».

Вейель задался вопросом, рассматривает ли федеральное правительство ФРГ возможность содействия прекращения конфликта на Украине в форме «замораживания», в том числе благодаря условию, при котором Киев не вернет Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Ответ на вопрос Вейеля предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. По его словам, правительство Германии считает, что время, формат и содержание возможных мирных переговоров с Россией должно решать исключительно правительство Украины.

В германском правительстве также заявили, что поддерживают мирный план из 10 пунктов, представленный Украиной, считают его единственным предложением, которое поможет республике достичь справедливого и прочного мира.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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