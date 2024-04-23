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Карлсон заявил, что Вашингтон финансирует построение тирании на Украине

Карлсон: на американские деньги на Украине строится тирания

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Гавриил Григоров/РИА Новости

По мнению известного американского журналиста Такера Карлсона, власти США фактически выделяют деньги на построение тирании на Украине, где нет даже намека на демократию. Об этом Карлсон сказал во время своего очередного ток-шоу.

Журналист выразил возмущение тем, что христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут заявить о преследовании христиан на Украине и о построении там на выделяемые Вашингтоном деньги настоящей тирании. Карлсон назвал это постыдным. Он отметил, что сейчас на Украине нет никакого намека на демократию.

До этого Госдеп США заявил о многочисленных случаях нарушения прав человека на Украине.

11 апреля в Синоде канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что подготовленный правительством Украины законопроект, призванный запретить УПЦ, нарушает важнейшее право на свободу вероисповедания, а также ведет к нагнетанию нетерпимости и религиозной вражды.

Ранее патриарх Кирилл назвал украинских раскольников «компанией ряженых».

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