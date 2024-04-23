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В США рассказали, что новый пакет помощи Киеву от США будет «больше обычного»

Politico: новый пакет помощи Киеву от США включит бронетехнику

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US Navy

Новый пакет военной помощи, который США готовят для Украины, будет содержать бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Politico.

Пентагон завершает согласование этого пакета, чтобы отправить его на Украину сразу после подписания президентом Джо Байденом закона о выделении дополнительных средств. По информации издания, Сенат Конгресса США может проголосовать по этому законопроекту уже на следующей неделе.

Источники утверждают, что в новый пакет помощи, который будет значительно больше предыдущего транша в $300 млн, войдут дополнительные боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобили Humvee и бронетранспортеры M113. Кроме того, в него будут включены артиллерийские снаряды и средства ПВО.

Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине после президентских выборов. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также снова призвал западные страны ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину.

Ранее Кадыров поделился кадрами поражения украинских ДРГ.

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