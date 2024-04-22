Пашинян не увидел возможности для возвращения армянского населения в Нагорный Карабах

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в нынешних условиях он не видит возможности для возвращения армянского населения в Нагорный Карабах. Об этом премьер-министр сказал в ходе интервью журналистам из Великобритании, которое показала Общественная телекомпания Армении.

Пашинян рассказал о своем разговоре с беженкой из Нагорного Карабаха, которая прямо спросила, могут ли карабахские армяне вернуться на свою родину. Глава правительства ответил, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации он не видит возможности возвращения армян в Нагорный Карабах.

Премьер-министр особо подчеркнул, что Армения не имеет намерений воевать за Карабах. Он отметил, что у Еревана нет никаких амбиций «за пределами международно признанных границ». Пашинян также выразил надежду, что территориальная целостность Армении будет восстановлена в процессе демаркации.

До этого Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ.

Ранее Песков объяснил уход миротворцев РФ из Карабаха.