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Пашинян не увидел возможности для возвращения армянского населения в Нагорный Карабах

Пашинян: сейчас нет возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в нынешних условиях он не видит возможности для возвращения армянского населения в Нагорный Карабах. Об этом премьер-министр сказал в ходе интервью журналистам из Великобритании, которое показала Общественная телекомпания Армении.

Пашинян рассказал о своем разговоре с беженкой из Нагорного Карабаха, которая прямо спросила, могут ли карабахские армяне вернуться на свою родину. Глава правительства ответил, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации он не видит возможности возвращения армян в Нагорный Карабах.

Премьер-министр особо подчеркнул, что Армения не имеет намерений воевать за Карабах. Он отметил, что у Еревана нет никаких амбиций «за пределами международно признанных границ». Пашинян также выразил надежду, что территориальная целостность Армении будет восстановлена в процессе демаркации.

До этого Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ.

Ранее Песков объяснил уход миротворцев РФ из Карабаха.

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