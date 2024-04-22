Дуда прокомментировал решение о размещении ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока не было принято никаких решений о размещении ядерного оружия в стране. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что участие Польши в программе Nuclear Sharing НАТО было лишь предметом обсуждения с союзниками. Дуда также подчеркнул, что вопрос размещения ядерного оружия периодически обсуждается на его встречах с лидерами НАТО.

В ответ на готовность Польши разместить ядерное оружие США на своей территории, представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Российские Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

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