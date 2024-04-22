Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуда прокомментировал решение о размещении ядерного оружия в Польше

Дуда: никаких решений о размещении ядерного оружия в Польше еще не принято

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока не было принято никаких решений о размещении ядерного оружия в стране. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что участие Польши в программе Nuclear Sharing НАТО было лишь предметом обсуждения с союзниками. Дуда также подчеркнул, что вопрос размещения ядерного оружия периодически обсуждается на его встречах с лидерами НАТО.

В ответ на готовность Польши разместить ядерное оружие США на своей территории, представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Российские Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами