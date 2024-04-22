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Армения предложила восстановить границы с Азербайджаном образца 1991 года

Пашинян: между Арменией и Азербайджаном нужно восстановить границы 1991 года

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном нужно на земле восстановить те границы, которые были на момент распада СССР. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, между государствами не следует проводить новые границы, надо восстановить на земле те, которые существовали на момент распада Советского Союза.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уход миротворцев Российской Федерации из Нагорного Карабаха отвечает новым реалиям, так как для солдат там не осталось работы.

17 апреля Россия начала вывод своих миротворцев из Карабаха. Они находились там с 2020 года и должны были оставаться до 2025-го. Досрочно вывести миротворцев решило «высшее руководство обеих стран», сообщили в Баку.

Вопрос о судьбе российского контингента подняли после операции Баку в республике в 2023 году, когда Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана. Почему российские миротворцы в регионе больше не нужны, «Газете.Ru» объяснил депутат Госдумы Константин Затулин.

Ранее генсек ОДКБ прокомментировал вывод российских миротворцев из Карабаха.

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