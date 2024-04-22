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Песков объяснил уход миротворцев РФ из Карабаха

Песков: уход российских миротворцев из Карабаха — это следствие новых реалий

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Sergei Grits/AP

Уход миротворцев РФ из Нагорного Карабаха отвечает новым реалиям, так как для солдат там не осталось работы. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. <...> Там не осталось больше функций для них [миротворцев]», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры между Ереваном и Баку по делимитации границы и мирному договору, в которых уже удалось добиться частичного согласования положений.

17 апреля Россия начала вывод своих миротворцев из Карабаха. Они находились там с 2020 года и должны были оставаться до 2025-го. Досрочно вывести миротворцев решило «высшее руководство обеих стран», сообщили в Баку.

Вопрос о судьбе российского контингента подняли после операции Баку в республике в 2023 году, когда Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана. Почему российские миротворцы в регионе больше не нужны, «Газете.Ru» объяснил депутат Госдумы Константин Затулин.

Ранее вывод российских миротворцев из Карабаха прокомментировал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

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