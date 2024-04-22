Песков рассказал, есть ли подвижки в вопросе мирных переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в вопросе возможности переговоров с Киевом, поскольку украинская сторона де-юре отвергает возможность диалога с Москвой.

Об этом он заявил в эфире Первого канала.

»Киев де-юре отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой, и в этом плане здесь нет никаких подвижек», — сказал он.

По словам Пескова, российская специальная военная операция продолжается.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Газета The Economist писала, что армия России с легкостью добирается до позиций Вооруженных сил Украины, поскольку они не в силах дать отпор.

17 апреля депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Украине следует начать переговоры о заключении мира с Россией как можно скорее, так как положение Киева с каждым днем ухудшается.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что Россия и Путин всегда были готовы к переговорам по Украине.