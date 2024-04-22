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Путин и Алиев обсудят безопасность и транспортные коридоры на Кавказе

Путин и Алиев обсудят безопасность и создание транспортных коридоров на Кавказе

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Во время переговоров в Кремле президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить безопасность в кавказском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них», — сказал российский лидер в начале встречи.

Алиев, в свою очередь, заявил, что Россию следует рассматривать как основополагающую страну для региональной безопасности на Кавказе. Помимо вопросов безопасности он предложил обсудить международный транспортный коридор «Север — Юг», который имеет глобальное значение для безопасности перевозок и стимулирования торговли.

В понедельник, 22 апреля, глава республики прибыл в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры посвящены текущей ситуации на Южном Кавказе и развитию двусторонних отношений между РФ и Азербайджаном.

Ранее Песков объяснил пристальное внимание Путина к Азербайджану

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