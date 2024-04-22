В Ингушетии заявили о попытке дестабилизировать ситуацию в регионе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утверждает, что нападение на сотрудников патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии, а также боестолкновение в ходе контртеррористической операции (КТО) в начале марта в Ингушетии являются попытками дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, ряд событий в регионе сигнализирует о работе по дестабилизации политической ситуации в России. В качестве примеров он привел ликвидацию террористов во время Рамадана и события в «Крокус Сити Холле».

Калиматов считает, что попытками создать горячие точки на Северном Кавказе, Россию хотят вынудить отпустить ситуацию на территории Украины.

До этого стало известно, что по факту нападения на сотрудников полиции в Карачаевске возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала Mash Gor, подозреваемого в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии судили за участие в банде боевиков.

«Руслана Семенова (36 лет) из Правокубанского задержали в 2011 году. Он хранил у себя взрывчатку, делал и продавал холодное оружие, был членом радикальной группировки», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 22 апреля. По всей республике был введен план «Сирена» и объявлен сбор личного состава.

Ранее в Казани мужчина без видимых причин набросился на курьеров службы доставки.