Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии заявили о попытке дестабилизировать ситуацию в регионе

Калиматов: на Северном Кавказе пытаются дестабилизировать ситуацию

close
100%
РИА «Новости»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утверждает, что нападение на сотрудников патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии, а также боестолкновение в ходе контртеррористической операции (КТО) в начале марта в Ингушетии являются попытками дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, ряд событий в регионе сигнализирует о работе по дестабилизации политической ситуации в России. В качестве примеров он привел ликвидацию террористов во время Рамадана и события в «Крокус Сити Холле».

Калиматов считает, что попытками создать горячие точки на Северном Кавказе, Россию хотят вынудить отпустить ситуацию на территории Украины.

До этого стало известно, что по факту нападения на сотрудников полиции в Карачаевске возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала Mash Gor, подозреваемого в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии судили за участие в банде боевиков.

«Руслана Семенова (36 лет) из Правокубанского задержали в 2011 году. Он хранил у себя взрывчатку, делал и продавал холодное оружие, был членом радикальной группировки», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 22 апреля. По всей республике был введен план «Сирена» и объявлен сбор личного состава.

Ранее в Казани мужчина без видимых причин набросился на курьеров службы доставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами