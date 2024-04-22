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Посол РФ в ФРГ назвал нынешнюю ситуацию опаснее, чем во времена Холодной войны

Посол РФ в ФРГ Нечаев: нынешняя ситуация опаснее, чем во времена Холодной войны

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Global Look Press

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью новостному порталу Deutsche Wirtschaftsnachrichten заявил, что нынешняя ситуация в мире намного опаснее, чем в период Холодной войны.

«Что касается возврата ко временам Холодной войны, то, как мне кажется, ситуация сегодня гораздо опаснее, чем тогда», — сказал он.

Нечаев полагает, что прежние поколения помнили времена Второй мировой войны, поэтому осознавали абсолютную реальность угрозы военного столкновения двух систем. Он добавил, что современные западные политики полагают, что можно бесконечно повышать ставки в противостоянии с Россией, и эта безответственность может привести к выходу ситуации из-под контроля.

До этого Нечаев заявил, что российская сторона во время беседы в МИД Германии не получила ответа ни на один из вопросов, которые касаются задержания подозреваемых в работе на спецслужбы РФ.

Ранее журналисты выяснили, как Германия «готовится к войне» с Россией.

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