Карлсон осудил решение конгресса из-за помощи Украине

Президент США Джо Байден выделяет финансовую помощь Украине, хотя большинство американцев выступают против этого. С таким заявлением выступил журналист Такер Карлсон для подкаста Джо Рогана.

«Они (конгрессмены. — Прим. ред.) принимают законопроект о финансировании Украины на 60 миллиардов долларов, в то время как 70 процентов населения этого не хочет», — отметил он.

Журналист обратил внимание, что парламентарии игнорируют реальные проблемы в США. В качестве примера он назвал состояние экономики.

Карлсон подчеркнул, что Вашингтон десятилетиями не принимает в расчет интересы граждан страны. Он отметил, что не смог спокойно слушать еще одну лекцию Джо Байдена о защите демократии, потому что «это не демократия». Журналист заявил, что просто не может «смириться с этой ложью.

Проект о выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 парламентариев от Демократической партии.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.