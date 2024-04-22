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В России детские игрушки поделят на возрастные категории

Депутат Буцкая: законопроект о возрастной маркировке игрушек будет внесен в ГД

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Shutterstock

К внесению в Государственную думу готовится законопроект, обязывающий производителей и дистрибьюторов игр и игрушек маркировать товары согласно возрастным категориям 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, документ внесут в Госдуму, как только будет готов ГОСТ с критериями оценки.

«Эти жуткие синие монстры с длинными руками <...> и даже унитазы с торчащими из них головами. О последних недавно докладывала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Она видит, какое влияние оказывают такие игрушки на психику детей», — сказала Буцкая.

Она добавила, что над проектом ГОСТа работают в Роскачестве совместно с депутатами и федеральными ведомствами.

До этого Буцкая сообщила, что в России утвержден ГОСТ с правилами, которым должна соответствовать работа няни. Ими необходимо руководствоваться при выборе специалиста, а также помнить, что с нанятым работником следует заключать официальный договор.

Разработанный специалистами документ объединяет основные правила, важные для профессионализма няни. В том числе в нем указано, какое образование должно быть у работника, какие справки она должна иметь, чтобы трудоустроиться, отметила парламентарий.

Ранее в Госдуме отреагировали на идею о введении налога на бездетность.

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