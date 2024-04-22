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Политтехнолог объяснил, как связаны победа Трампа и его отношения с супругой

Политтехнолог Выдрин: победа Трампа зависит от его отношений с супругой

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Martin Mejia/AP

На президентских выборах в США с высокой долей вероятности одержит победу бывший американский лидер Дональд Трамп, однако в этом вопросе многое зависит от его отношений с супругой Меланией Трамп. Такое мнение в интервью «БИЗНЕС Online» высказал политтехнолог Дмитрий Выдрин. Он рассказал о случае, который произошел еще в 2017 году.

«Мелания оттолкнула руку супруга, когда они шли по красной дорожке от самолета. Я даже позвонил одному из советников Трампа и спросил: «Что такое?» Он ответил: «Она подала на развод». Не знаю, правда это или нет, но я сказал тогда советнику: «Если супруги Трампы испортят между собой отношения, шансов на победу никаких нет», — сказал Выдрин.

Но, поскольку сейчас в семье экс-президента США отношения наладились, шансы на победу у него абсолютные, добавил эксперт.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Трампу 77лет, а Байдену — 81 год.

Ранее Трамп обвинил Байдена в политическом преследовании.

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