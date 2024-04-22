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Зеленский увидел выгоду для России в ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский: эскалация между Ираном и Израилем играет на руку России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая ситуация в мире играет на руку России. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер дал интервью французскому блогеру Уго Траверу, который спросил у президента, видит ли он связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем, а также ситуацией в секторе Газа.

«То, что мы понимаем, что это (ситуация в мире. — прим. ред.) действительно играет на пользу России», — сказал Зеленский.

По его словам, Киеву нужно признавать сильные стороны противника.

До этого Зеленский сказал, что страны Запада не отправляют свои войска на Украину, поскольку боятся полномасштабного конфликта с Россией. Активная помощь Израилю на Ближнем Востоке демонстрирует, что западные лидеры не верят в возможность войны с Ираном, отметил украинский лидер. Позже официальный представитель Белого дома Мэттью Миллер заявил, что Израиль, в отличие от Киева, является давним военным союзником США, поэтому Вашингтон принял меры для отражения ответной атаки Ирана, но не собирается отражать российские ракеты в небе над Украиной.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.

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