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В Германии оценили намерение Польши разместить ядерное оружие США

Политолог Рар: Польша хочет усилить свою значимость в НАТО при помощи ЯО из США

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Reuters

Польша хочет усилить свою значимость в НАТО, заявляя о желании разместить на своей территории ядерное оружие США. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. При этом, по его словам, последнее слово остается за Вашингтоном.

«Республика намерена стать ведущей региональной державой, и ее власти готовы пойти на многое, чтобы добиться желаемого статуса. На этом фоне вполне возможно, что в будущем Германия также заявит о необходимости получения собственного ядерного оружия», — сказал Рар.

Однако, по его мнению, США могут пойти на сокращение военного присутствия в Европе. В таком случае, по его словам, американский ядерный зонтик утратит свою силу и государствам ЕС придется полагаться только на потенциал Британии и Франции.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил изданию Fakt, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. Он отметил, что этот вопрос является темой переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

По словам польского лидера, Россия продолжает укреплять Калининградскую область в военном отношении, а также разместила ядерное оружие на территории Белоруссии.

Ранее в Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США.

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