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Политолог оценил планы США ввести санкции против подразделения ЦАХАЛ

Политолог Ципис: США ведут двойную игру, говоря о санкциях против ЦАХАЛ

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Ohad Zwigenberg/AP

США ведут двойную игру, говоря о санкциях против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда». Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал израильский политолог Саймон Ципис. Он обратил внимание, что сначала администрация американского лидера Джо Байдена добивается выделения пакета военной помощи Израилю, а затем объявляет о намерении ввести рестрикции против подразделений его армии.

«Видимо, Байден в преддверии выборов пытается заручиться поддержкой как еврейской диаспоры, так и американских мусульман и арабов. <...> Такая политика Вашингтона не играет на руку Тель-Авиву. Лес рубят — щепки летят. Причем все щепки летят на Израиль. Еврейскому государству от действий Штатов становится только хуже», — сказал Ципис.

При этом он не исключил, что к санкциям против батальона «Нецах Иегуда» могут присоединиться другие страны Запада.

22 апреля газета The Times of Israel сообщила, что администрация США рассматривает введение санкций в отношении батальона «Нецах Иегуда», состоящего преимущественно из националистически настроенных ультраортодоксальных евреев, а также нескольких других подразделений Армии обороны Израиля.

По данным газеты, американский Госдепартамент расследовал случаи нарушения прав человека, в том числе граждан США палестинского происхождения, военнослужащими «Нецах Иегуда» и других подразделений более года.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться с санкциями США против ЦАХАЛ.

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