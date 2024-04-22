Генсек НАТО и премьер Британии посетят Польшу 23 апреля

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что во вторник, 23 апреля, Польшу посетят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Ричи Сунак. Его слова передает РИА Новости.

«Завтрашние визиты премьер-министра Великобритании и генерального секретаря НАТО, наши короткие встречи с солдатами, а позже беседы у меня в канцелярии с премьером, а также с генеральным секретарем НАТО – это продолжение моей миссии восстановления и расширения позиции Польши в вопросе политики безопасности, — сказал премьер.

Он подчеркнул важность того, чтобы союзники, включая британцев, немцев, скандинавов и соседние страны, лучше координировали сотрудничество.

Кроме этого, Туск назвал Столтенберга своим «сердечным другом». Он рассказал, что, когда был главой Европейского совета, договорился с генсеком НАТО о том, чтобы ЕС и НАТО выстраивали общую политику безопасности, а сейчас это необходимо.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Ранее власти Польши опровергли сообщение о предвоенном состоянии страны.