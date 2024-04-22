Молдавский оппозиционер заявил, что власти готовят провокацию для его дискредитации

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что спецслужбы Молдавии готовят провокацию с целью его дискредитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оппозиционера.

По его словам, провокацию готовит Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии.

«Сотрудники СИБ устроили многоходовку и создали целую схему, чтобы подставить меня с криптовалютой. Но у них ничего не получилось. Мы знаем всю схему, мы знаем имена», — поделился Шор.

Он добавил, что оппозиция планирует «сделать эту историю достоянием общественности».

До этого вице-председатель правящей молдавской партии «Действие и солидарность» (PAS), министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиционных политиков в стране на фоне создания в Москве оппозиционного блока «Победа-Виктория». По его словам, созданный в России блок «Виктория-Победа» является преступным, а его участники обслуживают Кремль.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.