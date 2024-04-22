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Власти Польши опровергли сообщение о предвоенном состоянии страны

Президент Польши Дуда опроверг слова премьера Туска о предвоенном состоянии

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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt опроверг слова премьер-министра Дональда Туска о том, что страна находится в предвоенном состоянии.

«Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать», — пояснил Дуда.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается суть сдерживания.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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