Кабмин одобрил ратификацию договора о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Правительство России поддержало законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли Ирана и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии по законопроектной деятельности.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», — рассказали журналистам.

25 декабря ЕАЭС, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, подписал соглашение о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. По словам экономистов, Тегеран прежде всего интересует развитие торговли с Россией, на операции которой в союзе приходится 75%: в ближайшие годы страны планируют нарастить товарооборот в 10 раз.

В чем выгода такого сотрудничества для РФ и ее граждан, какие товары появятся на полках магазинов и пополнится ли российский авторынок бюджетными машинами из Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Россия стала лидером по иностранным инвестициям в экономику Ирана.