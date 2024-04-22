В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов в США

Законопроект США, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов, в случае принятия станет предметом судебных разбирательств. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва уже не раз комментировала разработку данного документа. По словам представителя Кремля, руководство страны крайне негативно относится к этой законодательной инициативе и считает ее опасным прецедентом.

«Это обсуждение (конфискации активов — «Газета.Ru») активно ведется из США и в Европе. <...> Мы очень скептически к этому относимся, потому что это ничто иное, как слом всех основ экономической системы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что законопроект США об изъятии российских активов представляет собой посягательство на государственную и частную собственность. Соответствующие меры нельзя воспринимать как законные действия, подчеркнул он.

«Они должны стать, будут, так или иначе: предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств. И то и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам США», — добавил представитель Кремля.

Песков предположил, что в случае принятия документа многие зарубежные партнеры Вашингтона начнут «десять раз думать», прежде чем вкладывать деньги в американскую экономику.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о конфискации заблокированных российских активов. Ожидается, что в скором времени в американском сенате состоится аналогичное голосование.

Ранее США назвали «аферистами».