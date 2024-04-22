Референдум об интеграции Молдавии в Европейский союз является политической манипуляцией правительства президента республики Майи Санду с целью удержаться у власти. Такое мнение в интервью ТАСС высказала глава Гагаузской автономии Молдавии, исполнительный секретарь политического блока молдавской оппозиции «Победа» Евгения Гуцул.

По мнению политика, члены правящей в Молдавии партии «Действия и солидарность» осознают, что у них нет шансов на новую победу на выборах, поэтому они решили провести референдум.

16 апреля конституционный суд Молдавии дал положительное заключение на проект поправок, касающихся европейской интеграции. Теперь парламент может рассмотреть вопрос о назначении даты референдума с указанным в законопроекте вопросом: «Вы поддерживаете вступление Молдавии в Европейский союз?»

Согласно инициативе, референдум должен состояться 20 октября.

В декабре 2023 года президент Молдавии Майя Санду предложила провести референдум в один день с выборами президента, чтобы обеспечить более высокую явку избирателей на референдум. Сразу после этого парламент внес поправки в кодекс о выборах, разрешив проведение референдума в тот же день.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.