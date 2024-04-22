Гуцул заявила о праве Гагаузии на внешнее самоопределение

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузия оставляет за собой право на внешнее самоопределение в том случае, если Молдавия объединится с Румынией либо войдет в Евросоюз.

Слова Гуцул приводит ТАСС,

Также она отметила, что надеется на расширение политического блока «Победа». Гуцул рассчитывает, что к блоку присоединятся другие молдавские оппозиционные силы.

Гуцул до этого заявляла, что официальный Кишинев наказывает Гагаузию за то, что власти автономии отказываются признавать Россию агрессором в украинском конфликте.

21 апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в российскую столицу, где проходит съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

При этом она отметила, что не уверена, пустят ли ее на родину после посещения России.

Вместе с тем, молдавский оппозиционер Илан Шор накануне объявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение молдавской оппозиции «Победа» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Шор объяснил, что новый молдавский оппозиционный политический блок «Победа» будет выступать против «тотальной узурпации» действующих властей Молдавии, так как республика потеряла свою субъективность и независимость.

Ранее экс-премьер Молдавии высказался о прозападном курс Кишинева.