В России предупредили об ответе на размещение ядерного оружия в Польше

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия будет вынуждена ответить в случае появления на территории Польши ядерного оружия (ЯО) США.

Также он обвинил Соединенные Штаты и Польшу в эскалации напряженности. Политик уверен, что это серьезный шаг, который нарушит безопасность России, и вынудит Москву принимать ответные шаги.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон понимает, что ответ России на размещение ядерного оружия в Польше неизбежен, потому США могут отказаться от подобных действий.

«Наши ответные меры будут предполагать подготовку [к возможной агрессии], а также противодействие, размещение средств, которые будут направлены, в том числе, на США», — заключил депутат.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.