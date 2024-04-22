Песков объяснил пристальное внимание Путина к Азербайджану

Двусторонние отношения России и Азербайджана отличаются богатыми традициями и большим потенциалом для развития сотрудничества. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия корреспонденты попросили его прокомментировать визит азербайджанского президента Ильхама Алиева в Москву. Они обратили внимание, что поездка главы республики совпала с 50-й годовщиной начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). При этом сотрудники СМИ поинтересовались, чем объясняется столь пристальное внимание к Азербайджану со стороны российского лидера Владимира Путина.

«Тем, что это наш большой сосед, друг, партнер и союзник. И действительно, у нас очень много общих интересов. У нас большой потенциал для сотрудничества и главное — богатые традиции наших двусторонних отношений», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва и Баку обладают политической волей для дальнейшего укрепления связей.

22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в российскую столицу. В пресс-службе президента Азербайджана подчеркнули, что поездка была организована по приглашению Путина.

Ожидается, что в ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав двух государств. Во время встречи Путин и Алиев обсудят ситуацию на Южном Кавказе и развитие отношений между странами.

Ранее в Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха.