Эксперт объяснил, почему США невыгоден полномасштабный конфликт Израиля с Ираном

Вашингтону не выгоден полномасштабный конфликт Ирана и Израиля, поскольку США придется участвовать в боевых действиях на стороне последнего. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Игорь Пшеничников. Неясный исход войны, по его словам, не идет на пользу нынешнему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в преддверии ноябрьских выборов.

Кроме того, по его словам, иранская атака 13 апреля показала, что США будут вынуждены тратить огромные средства на защиту Израиля. В конечном счете его существование может быть поставлено под вопрос при вскрывшейся уязвимости израильской противовоздушной обороны (ПВО), добавил политолог.

22 апреля газета The Times of Israel сообщила, что администрация США рассматривает введение санкций в отношении нескольких других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиции, помимо батальона «Нецах Иегуда», состоящего преимущественно из националистически настроенных ультраортодоксальных евреев.

По данным газеты, американский госдепартамент расследовал случаи нарушения прав человека, в том числе граждан США палестинского происхождения, военнослужащими «Нецах Иегуда» и других подразделений более года.

Ранее Иран пригрозил гегемонистским режимам решительным ответом.