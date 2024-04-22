Политолог объяснил, чем грозит США трата средств на помощь другим странам

США оказывают Украине и другим странам финансовую помощь на многомиллиардные суммы, что в будущем грозит стране серьезными проблемами, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Такой подход противоречит интересам жителей страны, которые больше интересуются внутренней ситуацией, а не международной политикой, заявил он телеканалу «360».

В США есть много проблем в экономике, которые долго не решаются, отметил эксперт. По его мнению, в такой ситуации даже такая могущественная страна может «умереть с голоду». При этом, сами жители не одобряют постоянную помощь другим странам, убежден политолог.

«Американцев не интересует Украина, их интересует собственный дом, — подчеркнул он. — Поэтому если ближайшие выборы будут проходить честно, то, я думаю, нынешнего правительства США просто не будет.

Напомним, на минувшей неделе в США представили законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам. В том числе Украине предлагается выделить $61 млрд, однако часть этой суммы пойдет на американский ВПК.

В Грузии ранее обвинили США в выделении денег на «революционные сценарии».