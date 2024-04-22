Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, чем грозит США трата средств на помощь другим странам

Политолог Журавлев: помощь другим странам грозит США голодом и развалом

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США оказывают Украине и другим странам финансовую помощь на многомиллиардные суммы, что в будущем грозит стране серьезными проблемами, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Такой подход противоречит интересам жителей страны, которые больше интересуются внутренней ситуацией, а не международной политикой, заявил он телеканалу «360».

В США есть много проблем в экономике, которые долго не решаются, отметил эксперт. По его мнению, в такой ситуации даже такая могущественная страна может «умереть с голоду». При этом, сами жители не одобряют постоянную помощь другим странам, убежден политолог.

«Американцев не интересует Украина, их интересует собственный дом, — подчеркнул он. — Поэтому если ближайшие выборы будут проходить честно, то, я думаю, нынешнего правительства США просто не будет.

Напомним, на минувшей неделе в США представили законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам. В том числе Украине предлагается выделить $61 млрд, однако часть этой суммы пойдет на американский ВПК.

В Грузии ранее обвинили США в выделении денег на «революционные сценарии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами