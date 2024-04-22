В Киев прибыл мэр Гамбурга Петер Ченчер

Мэр немецкого города Гамбурга Петер Ченчер прибыл в Киев в рамках рабочей поездки. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «РБК-Украина».

В материале подчеркивается, что чиновник из Германии посетил украинскую столицу впервые после начала российской специальной военной операции (СВО). Он приехал на поезде, который следовал из Польши.

«Поездка не афишировалась из соображений безопасности», — добавили авторы публикации, назвав визит «неожиданным».

Отмечается, что в течение дня Петер Ченчер проведет встречи с киевским мэром Виталием Кличко и его братом Владимиром Кличко. Кроме того, он примет участие в переговорах с представителями правительства Украины.

18 апреля на Украину прибыл вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. Представитель немецкого кабинета министров приехал в Киев в составе деловой делегации.

При этом агентство DPA сообщило, что в ночь на 19 апреля в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В результате Хабек и его коллеги были вынуждены провести несколько часов в бомбоубежище, которое располагается в подземном гараже одной из местных гостиниц.

Ранее в Германии нашли украинских детей, которых разыскивали как принудительно перемещенных.