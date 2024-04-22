Экономист подсказал ответ на конфискацию активов РФ в США

Доктор экономических наук Владимир Осипов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал закон, принятый палатой представителей США, который позволяет конфисковать замороженные активы России в пользу Украины. По его мнению, Москва должна ответить изъятием американских средств, которые хранятся на счетах типа С.

«Мы сейчас из тех средств, которые хранятся на счете С, часть средств отщипнем. Это очевидно. Но мне кажется, что пора уже показывать зубы. Например, если вы у нас забираете 8 млрд долларов, то мы у вас забираем 16. Вы берете 16, мы забираем 32. То есть с удвоением и с более жесткими условиями возврата», — сказал Осипов.

Он добавил, что действовать такой режим должен мгновенно после конфискации Западом российских активов.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроекты о выделении почти $61 млрд военной помощи Украине, оказании военной помощи Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Голосованию предшествовали краткие дебаты по этим законопроектам, которые оказались практически сведены в один пакет. Теперь документ поступит на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов, большинство в котором в отличие от палаты представителей имеет Демократическая партия.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.