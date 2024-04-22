В МИД РФ рассказали, как США отвлекли внимание от нового транша Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что США отвлекли внимание от выделения нового пакета помощи Киеву с помощью обсуждения «формулы Зеленского».

«Разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой «формулы Зеленского», — все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку (Киева. — «Газета.Ru»)», — пояснила Захарова.

До этого агентство Reuters писало, что пакет военной помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд изменит военные перспективы Киева, однако после 2024 года страну ждут неопределенности в вопросе поддержки со стороны Вашингтона.

Речь идет о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом, а он ранее был скептически настроен относительно крупных объемов помощи Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.