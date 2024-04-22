Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, как США отвлекли внимание от нового транша Киеву

Захарова: «формулой Зеленского» США отвлекали внимание от нового транша Киеву

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что США отвлекли внимание от выделения нового пакета помощи Киеву с помощью обсуждения «формулы Зеленского».

«Разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой «формулы Зеленского», — все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку (Киева. — «Газета.Ru»)», — пояснила Захарова.

До этого агентство Reuters писало, что пакет военной помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд изменит военные перспективы Киева, однако после 2024 года страну ждут неопределенности в вопросе поддержки со стороны Вашингтона.

Речь идет о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом, а он ранее был скептически настроен относительно крупных объемов помощи Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами