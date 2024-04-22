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Захарова отреагировала на выделение военной помощи Тайваню от США

Захарова: военная помощь США Тайваню является прямым вмешательством в дела КНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военную помощь Тайваню со стороны Соединенных Штатов прямым вмешательством в дела Китая. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Принесет ли это большей стабильности в регионе, по которому Соединенные Штаты проходятся как по своему дому, что вызывает большое количество, в том числе и кризисных явлений, конечно, не принесет ни большей безопасности. Тенденции будут ровно противоположными», — сказала она.

Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон раскритиковал палату представителей США за принятие законопроекта об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку таким образом Вашингтон тратит деньги, которых у него нет, и крадет «будущее детей».

До этого палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект, предусматривающий выделение $8,12 млрд союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее США и Тайвань заключили соглашение по обслуживанию полевых комплексов связи вооруженных сил острова.

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