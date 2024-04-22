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Бельгия выделила дополнительные средства на закупку снарядов для Украины

МИД: Бельгия выделила €200 млн на закупку снарядов для ВСУ по чешской инициативе

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Depositphotos

Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Аджа Лябиб перед началом в Люксембурге встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что необходимо ускорить поставки оружия Киеву. По словам Лябиб, Брюссель выделил €200 млн на инициативу. Кроме того, у королевства имеется фонд в размере €1,7 млрд из налогообложения замороженных активов России.

«Я буду выступать за выделение еще нескольких миллионов, поскольку также необходимо вкладываться в реконструкцию, в развитие, но в приоритете, конечно, обеспечение Украины системами ПВО», — сказала глава МИД Бельгии.

В марте премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Брюссель выделил €200 млн на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины за пределами Европейского союза в рамках соответствующей чешской инициативы.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В России посчитали, что новый пакет помощи США не поможет ВСУ победить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти деньги разорят Киев и принесут выгоду самим американцам. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ могут понести серьезные потери в случае если помощь от США задержится на неопределенный срок.

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