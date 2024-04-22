В Японии назвали сумму помощи, представленной Украине

Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет $12,1 млрд. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Япония продолжит взаимодействие, прежде всего, с США и странами «Большой семерки» (G7), а также странами-партнерами «для установления справедливого и продолжительного мира на Украине».

Ранее Токио заявлял о помощи в размере $7,6 млрд.

24 марта глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщал, что Украина получила от Японии очередной заем в размере $230 млн.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее в США пришли к выводу, что не смогут спасти экономику Украины.