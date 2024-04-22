Володин предупредил об ответе на решение США по российским активам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение США, принятое в отношении российских замороженных активов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, фактически совершив кражу.

«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», — написал Володин.

Он добавил, что в США заблокированы только $5-6 млрд из $280 млрд российских активов, заблокированных по всему миру.

Володин считает, что США приняли закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на подобный шаг, который может оказаться разрушительным для европейской экономики. Также он подчеркнул, что Вашингтон перестал верить в победу Киева и поэтому готов давать Украине деньги только в кредит.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроекты о выделении почти $61 млрд военной помощи Украине, оказании военной помощи Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

До этого депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет назвал США, после решения одобрить конфискацию суверенных финансовых активов России, международными «аферистами».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.