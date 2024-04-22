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Стало известно, сколько Трамп потратил на судебные разбирательства в марте

Bloomberg: Трамп потратил на суды в марте $4,9 млн, у него осталось $6,8 млн

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потратил в марте на судебные издержки $4,8 млн, у политика осталось $6,8 млн и он может столкнуться с нехваткой денег на адвокатов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, Трамп тратил средства на юридические счета из политического комитета «Спасите Америку». С января этого года комитет потратил на судебные издержки около $60 млн, к началу апреля у него осталось около $4 млн наличными. Национальный комитет Республиканской партии отказался выделять средства на это.

21 апреля газета The New York Times писала, что Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.

До этого сообщалось, что Трамп вынужден был отменить предвыборную встречу в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) из-за надвигающегося шторма.

Также Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты.

Ранее Трамп задался вопросом по поводу выделения помощи Украине от США.

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