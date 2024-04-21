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В ФРГ заявили о плане Зеленского сделать все для нахождения у власти

Немецкий депутат Линдеман: Зеленский сделает всё, чтобы остаться у власти

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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский применит любые методы, чтобы остаться у власти, он уже отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться. Такое мнение выразил член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман в интервью изданию «Известия».

«Зеленский сделает все, чтобы остаться у власти. Он даже отменил выборы на Украине, которые вообще-то уже давно должны были пройти. Он говорит, что из-за войны проведение выборов невозможно», — сказал Линдеман.

По его мнению, выборы на Украине можно было провести так же, как их провели в России. По словам Линдемана, это говорит о том, что Украина не является демократическим государством.

До этого лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что решение палаты представителей США о выделении $61 млрд на поддержку Киева лишь усугубит конфликт на Украине.

Ранее в Польше оценили выделение помощи Украине словами «лучше поздно, чем слишком поздно».

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