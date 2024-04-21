Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского обвинили Маска в отсутствии логики

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска

close
100%
AP/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети X отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска, который заявлял об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине.

«Когда кто-то из мировых авторитетов (тот же Илон Маск) упрямо утверждает об «отсутствии стратегии выхода из конфликта России и Украины», остается только поражаться дефициту простой логики в современном мире», — заявил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины заявил, что для выхода из конфликта Киеву необходимо, чтобы Россия «безоговорочно покинула иностранную суверенную территорию». Он также выразил недоумение, почему другие стратегии выхода из конфликта должны обсуждаться.

До этого Маск прокомментировал одобрение палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украине. По его словам, его больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода из конфликта, «а есть только вечная война». Такой комментарий основатель SpaceX оставил под постом американского миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что США придется каждый год тратить крупные суммы денег, чтобы не допустить поражения Украины.

Ранее в ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами