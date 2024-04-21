В офисе Зеленского обвинили Маска в отсутствии логики

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети X отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска, который заявлял об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине.

«Когда кто-то из мировых авторитетов (тот же Илон Маск) упрямо утверждает об «отсутствии стратегии выхода из конфликта России и Украины», остается только поражаться дефициту простой логики в современном мире», — заявил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины заявил, что для выхода из конфликта Киеву необходимо, чтобы Россия «безоговорочно покинула иностранную суверенную территорию». Он также выразил недоумение, почему другие стратегии выхода из конфликта должны обсуждаться.

До этого Маск прокомментировал одобрение палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украине. По его словам, его больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода из конфликта, «а есть только вечная война». Такой комментарий основатель SpaceX оставил под постом американского миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что США придется каждый год тратить крупные суммы денег, чтобы не допустить поражения Украины.

Ранее в ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink.