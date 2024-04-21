Зеленский назвал хорошим решением, что США не приходится воевать с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC назвал хорошим решением то, что армии США не приходится воевать с Россией, а это делают украинцы.

«Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают», — сказал он.

По его словам, «цивилизованный мир только предоставляет оружие».

«Я думаю, что это хорошее решение», — отметил Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут понести серьезные потери в случае если помощь от Соединенных Штатов задержится на неопределенный срок. По его словам, речь идет о потерях как в людях, так и в технике.

Подполковник запаса Вооруженных сил США Дэниел Дэвис отмечал, что решение палаты представителей конгресса США выделить новый пакет помощи Украине никак не изменит ход конфликта с РФ. Вместо этого оно принесет больше денег представителям военной промышленности и обрадует многих конгрессменов, потому что те получат взносы на избирательную кампанию, добавил он.

Ранее в США рассказали, когда обещанная помощь Украине начнет влиять на ход боевых действий