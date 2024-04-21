Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гуцул заявила о наказании Гагаузии за отказ признать РФ агрессором

Гуцул: Кишенев наказывает Гагаузию за отказ признать Россию агрессором

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Официальная Молдавия наказывает Гагаузию за то, что власти автономии отказываются признавать Россию агрессором в украинском конфликте. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, сообщает ТАСС.

«Мы выступали и будем выступать за дружественные отношения с РФ. Нас наказывают за то, что мы отказываемся признать Россию агрессором», — сказала политик.

До этого глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул во время визита в Москву сказала, что не собирается выставлять свою кандидатуру на выборы президента Молдавии в этом году.

21 апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в российскую столицу, где проходит съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

При этом она отметила, что не уверена, пустят ли ее на родину после посещения России.

Ранее Гуцул заявила о чуждых для молдаван ценностях Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами