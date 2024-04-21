Гуцул заявила о наказании Гагаузии за отказ признать РФ агрессором

Официальная Молдавия наказывает Гагаузию за то, что власти автономии отказываются признавать Россию агрессором в украинском конфликте. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, сообщает ТАСС.

«Мы выступали и будем выступать за дружественные отношения с РФ. Нас наказывают за то, что мы отказываемся признать Россию агрессором», — сказала политик.

До этого глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул во время визита в Москву сказала, что не собирается выставлять свою кандидатуру на выборы президента Молдавии в этом году.

21 апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в российскую столицу, где проходит съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

При этом она отметила, что не уверена, пустят ли ее на родину после посещения России.

Ранее Гуцул заявила о чуждых для молдаван ценностях Евросоюза.