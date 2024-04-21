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Захарова ответила на обвинения ЕС в гибридной войне против Финляндии

Захарова: ЕС культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Евросоюз, включая Финляндию, старательно культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она ответила на слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей власти РФ в проведении «гибридной операции» против Финляндии. По мнению Захаровой, подобные заявление не содержат ничего нового.

«Это вновь голословные обвинения в адрес России о якобы развернутой против стран — членов ЕС и Финляндии, в частности, «гибридной операции», «создании на финских рубежах миграционного кризиса», — сказала она.

Захарова отметила, что представитель ЕК также не нашла времени для общения с жителями приграничных районов Финляндии, которые больше всего страдают от закрытия пограничных пунктов пропуска.

Сообщалось также, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что стране необходимы денежные средства от Евросоюза для оказания помощи тем регионам, которые находятся на границе с РФ.

Ранее премьер Финляндии попросил у ЕС помощи в ситуации с мигрантами на границе с РФ.

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