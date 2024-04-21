В Латвии приняли решение по русскому языку

Правительство Латвии на заседании 23 апреля примет решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в основном образовании. Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что на сегодняшний день латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного, а второй иностранный начинают изучать с конца начальной школы. Дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, так как в штатах школ зачастую отсутствуют преподаватели других языков.

По данным министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. Предполагается, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут предлагать ученикам в качестве второго иностранного один из официальных языков Евросоюза или стран — членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Таким образом, русский язык будет исключен из системы школьного образования.

До этого сообщалось, что оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) внесла законопроект о ликвидации версий сайтов министерств и других госучреждений на русском языке в парламент республики.

Ранее глава МИД Латвии необычно отреагировал на вопрос о депортации россиян.