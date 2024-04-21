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Британский журналист раскрыл, что будет с Украиной без помощи США

Sky News: победа Украины уже не обсуждается даже с американской поддержкой

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Rod Lamkey/Global Look Press

Даже оперативная и существенная помощь Украине со стороны США не позволит заговорить о победе республики в конфликте с Россией. С таким заявлением выступил корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун.

Как отмечается в публикации, многие британские дипломаты и военные в последнее время заявляют об особо трудном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя и необходимости передачи большого количества вооружения Киеву, чтобы улучшить для республики ситуацию на фронте.

«Еще не поздно изменить ситуацию, но только если сейчас начнется срочное и устойчивое вливание финансов и оружия», — утверждает журналист.

При этом он пояснил, что «изменение ситуации» больше не означает полной победы Украины. Стоун подчеркнул, что долгое отсутствие поддержки США подорвало моральный дух украинцев, зато Россия нарастила оборонно-промышленное производство и добилась устойчивого военного превосходства на фронте.

Новый пакет помощи США, который прошел палату представителей, не поможет ВСУ победить, считают как в России, так и на Западе. В Госдуме и Кремле уверяют, что он только разорит Киев и принесет выгоду самим американцам. За рубежом же опасаются, что помощь согласовали слишком поздно и она позволит ВСУ только «удерживать территорию». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о бесполезности новой помощи Украине для изменения хода конфликта.

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