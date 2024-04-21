Эксперт рассказал о последствиях решения США конфисковать активы РФ

США конфискацией российских активов перешли рубеж, который поменяет мировую финансовую ситуацию. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла, пишет РИА Новости.

«Весь незападный мир понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов, которые помогут гарантировать сохранность богатства и открыть новые пути его роста», — заявил он.

Эксперт отметил, что вся экономика современного мира построена на Западе как финансовом центре. Теперь же конфискация активов РФ показывает другим странам, что их активы могут конфисковать, если это будет нужно США.

До этого страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Позже председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал разрушительным и наглым решением принятие палатой представителей США законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины.

Ранее экономист рассказал о последствиях для Европы после конфискации активов России.