В конфликте на Украине ФРГ выбрала неправильный курс. Такое мнение выразил профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований в интервью газете Berliner Zeitung.

«В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины», — утверждает он.

По словам профессора, Германия многим пожертвовала ради данного конфликта, в том числе, низкими ценами на энергетические носители. При этом условия для производства в стране осложнились, а материальный капитал течет в другие государства.

«В общей сложности ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая», — указывается в публикации.

Гао выразил уверенность, что всем вовлеченным в противостояние между Россией и Украиной сторонам следует найти дипломатическое решение его завершения.

До этого руководитель немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что на Украину будет передана еще одна система противовоздушной обороны Iris-T.

Ранее в Германии раскрыли, на сколько Украине хватит выделенной помощи от США.