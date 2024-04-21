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Путин проведет совещание по паводкам

Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании съезда РСПП

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по борьбе с паводками. Об этом сообщается в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Отмечается, что на субботу, 27 апреля, у главы государства намечено совещание по экономике. Также в планах Путина — участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кроме того, он проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

До этого сообщалось, что президент Владимир Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений в адрес людей и их несчастий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя замечание Путина в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора. 17 апреля Путин призвал губернатора Моора не называть людей упертыми.

Ранее Путин потребовал организовать работу по оценке ущерба от паводков.

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