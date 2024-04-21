Асад не видит на Западе политика, с которым можно вести разговор

Президент Сирии Башар Асад в интервью программе «Глобальное большинство» на Первом канале заявил, что на Западе нет ни одного политика, с которым ему хотелось бы вести диалог.

Сирийский лидер заявил, что со времен Рейгана и Тэтчер на Западе перевелись политики и не осталось ни одного, которого можно было бы назвать государственным деятелем.

Он добавил, что с 80-х годов прошлого века в западном мире сильно изменился политический ландшафт. По его словам, свои условия стал диктовать капитализм и страны превратились в корпорации. Асад уверен, что современные политики перестали мыслить стратегически и отвечать за свои слова.

«В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе в данный момент нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы или было бы интересно вести диалог», — подытожил сирийский президент.

До этого Асад в интервью каналу Соловьев Live заявил, что глава Украины Владимир Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, чем в роли лидера нации.

Ранее Асад предрек победу Трампа на выборах президента США.