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Асад не видит на Западе политика, с которым можно вести разговор

Президент Сирии Асад: на Западе нет политика, с которым хотелось бы вести диалог

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SANA via AP

Президент Сирии Башар Асад в интервью программе «Глобальное большинство» на Первом канале заявил, что на Западе нет ни одного политика, с которым ему хотелось бы вести диалог.

Сирийский лидер заявил, что со времен Рейгана и Тэтчер на Западе перевелись политики и не осталось ни одного, которого можно было бы назвать государственным деятелем.

Он добавил, что с 80-х годов прошлого века в западном мире сильно изменился политический ландшафт. По его словам, свои условия стал диктовать капитализм и страны превратились в корпорации. Асад уверен, что современные политики перестали мыслить стратегически и отвечать за свои слова.

«В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе в данный момент нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы или было бы интересно вести диалог», — подытожил сирийский президент.

До этого Асад в интервью каналу Соловьев Live заявил, что глава Украины Владимир Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, чем в роли лидера нации.

Ранее Асад предрек победу Трампа на выборах президента США.

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