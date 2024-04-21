Асад заявил, что США наживаются на палестино-израильском конфликте

США во главе Запада наживаются на палестино-израильском конфликте и наблюдают в стороне за разрастающимся хаосом. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе «Глобальное большинство» на Первом канале.

«С любого конфликта Америка наживается, а потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар», — отметил Асад.

По его мнению, политика США строится по принципу «разделяй и властвуй», именно поэтому им выгоден любой конфликт.

До этого сирийский лидер Асад назвал «идиотизмом» попытки Запада изолировать другие страны. По словам главы государства, доллар «начал терять свой вес и стоимость». Он считает, что попытки Запада изолировать другие страны приводят к их укреплению и ослаблению американской валюты.

Он также выразил мнение, что эти попытки будут продолжаться, «пока в результате Запад не обнаружит, что это он сам себя изолировал».

Ранее Асад предрек победу Трампа на выборах президента США.