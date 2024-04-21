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В Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале высказал мнение, что после одобрения палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украина получит «крохи с барского стола».

По его словам, в офисе президента Владимира Зеленского обрадовались новому пакету, так как, по их мнению, с ее помощью снизится накал по вопросу легитимности Зеленского, а также поступят деньги в бюджет и придет новое оружие. Но Дубинский уверен, что «все это, как обычно, вранье».

Он отметил, что Украина получит деньги для стабилизации бюджета в размере $7,8 миллиарда, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Он добавил, что при этом общий дефицит бюджета остается колоссальным. Говоря о вооружениях, он отметил, что большую часть средств получит американский ВПК.

«Общий вывод: получив крохи с барского стола, в результате длительной политической игры (которая стоила нам жизней, территорий, инфраструктуры), Украина сработала в интересах конкретных политических и лоббистских групп в США, так как дальнейшие пакеты помощи выглядят маловероятными – интерес к этой власти у американского истеблишмента исчерпан», — подытожил Дубинский.

До этого стало известно, что большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США не одобрили новый пакет помощи Украине.

В Совфеде РФ уверены, что Украина заплатит за новую помощь от США тысячами жизней.

Ранее американские конгрессмены устроили перепалку во время голосования по выделению Украине финансовой помощи из-за украинских флагов, которыми начали размахивать демократы.

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