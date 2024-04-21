Экстренный саммит ЕС сопровождался скандалом из-за препятствования полиции Брюсселя проведению конференции Национальных консерваторов (Natcon). Об этом пишет РИА Новости.

Изначально организатор Natcon в Брюсселе внезапно отказался от проведения конференции. После того, как для нее было найдено новое помещение в комплексе Кларидж, полиция не давала посетителям войти в здание после прибытия одного из видных представителей европейского консерватизва — сторонника Брексита Найджела Фараджа.

«Если кто-то выступает за мир, его просто забанят. <..> Без вопросов, 9 июня (на выборах в Европарламента. — «Газета.Ru») мы должны четко сказать: «Нет войне!»», — заявил Фарадж.

Отмечается, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо раскритиковал действия мэрии Брюсселя, назвав произошедшее «неприемлемым» и подчеркнув неконституционность запрета политических собраний.

До этого швейцарские консерваторы выступили против укрепления связей с ЕС, раскритиковав разработку правительством страны дорожной карту для установления таких связей. В Швейцарской народной партии (ШНП) отметили, что на карту поставлена идентичность и независимость их страны.

Ранее европейские консерваторы решили «приручить» Орбана для создания коалиции.